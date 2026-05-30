LIVE Arnaldi-Collignon 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | grande inizio dell’azzurro

Notizia in breve

L’azzurro ha vinto il quinto set contro Collignon con un punteggio di 3-2, dopo aver salvato due match point. Collignon ha servito sul 40-40, ma ha commesso un errore con un servizio vincente dell’avversario. La partita si svolge a Roland Garros 2026 e si sta giocando in diretta. Collignon ha mostrato difficoltà nel tenere la battuta, mentre l’italiano ha concluso con un ace.