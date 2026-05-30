LIVE Arnaldi-Collignon 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | grande inizio dell’azzurro
L’azzurro ha vinto il quinto set contro Collignon con un punteggio di 3-2, dopo aver salvato due match point. Collignon ha servito sul 40-40, ma ha commesso un errore con un servizio vincente dell’avversario. La partita si svolge a Roland Garros 2026 e si sta giocando in diretta. Collignon ha mostrato difficoltà nel tenere la battuta, mentre l’italiano ha concluso con un ace.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Tiene la battuta faticando oltremodo Collignon. A-40 Servizio vincente. 40-40 Clamoroso vincente di rovescio lungoriga in spaccata. Questo non è Arnaldi, è Djokovic! 40-30 Servizio vincente. 30-30 Altro errore del belga! 30-15 Errore di dritto di Collignon. 30-0 Lunga di poco la risposta di rovescio. 15-0 Servizio e comoda chiusura. Impazzisce il pubblico, ma è l’azzurro avanti! 3-1 A zero il ligure! 40-0 Prima vincente! 30-0 Palla corta, lob, dritto comodo. Perfetto Arnaldi! 15-0 Lungo il rovescio di Collignon. 2-1 Bellissimo lungoriga di rovescio! BREAK! 40-A Monta sopra con il rovescio ed ha la chance Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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