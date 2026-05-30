LIVE Arnaldi-Collignon 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | grande inizio dell’azzurro

Ad Arnaldi-Collignon il punteggio è 4-3, con il primo set in corso a Roland Garros 2026. In apertura, Arnaldi ha vinto il primo punto con un dritto inside in, mentre Collignon ha risposto con un errore in uscita. La partita ha visto scambi brevi, con alcuni errori e colpi ben eseguiti. Al momento, il punteggio indica una fase equilibrata tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 A segno il dritto inside in a Arnaldi spiazzato. 15-15 Nooo aveva letto bene l’angolo Arnaldi ma ha steccato il passante! 0-15 Fuori il dritto di Collignon. 5-3 PAUROSO kick, quarto ace! 40-30 SII! Non aveva chiuso il ligure un comodissimo rovescio. Poi però ha parato bene di volo!!!! 30-30 ACE! 15-30 Purtroppo l’azzurro mette out un difficile dritto a seguito della stecca in risposta del belga. Palla mal rimbalzata. 15-15 Molto bene, non risponde sulla seconda e col rovescio Collignon! 0-15 Attenzione, bel passante nei piedi di Collignon. Con il dritto, il colpo con cui fatica di più. 4-3 A quindici il belga, ma Arnaldi ha il break! 40-15 Gran strettino di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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