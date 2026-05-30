LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il ligure fa corsa di testa nel 3° set

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Arnaldi conduce il terzo set contro Collignon al torneo di Roland Garros 2026, con un punteggio di 6-4, 6-7, 5-4. Nel game attuale, l'italiano ottiene un ace e si porta sul 40-30, mentre Collignon commette un errore con il rovescio. La partita è in corso, con Arnaldi che cerca di mantenere il vantaggio nel set decisivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ace. Chapeau. 30-30 Risposta carica di rovescio di Arnaldi, stecca il rovescio Collignon. Sta regalando qualcosa con il suo colpo! 30-15 Slice e comodo appoggio Collignon. 15-15 La risposta di rovescio lungoriga era stata clamorosa, l’attacco di dritto ok, la volèe si è fermata sul nastro. NO! 0-15 LUNGO il rovescio di Collignon, attenzione che qui potrebbe girare di nuovo la partita. 5-4 In rete il rovescio di Collignon. 40-15 Rovescio vincente. 40-0 Lungo il dritto difensivo di Collignon. 30-0 Bravissimo con il dritto a manovrare l’azzurro. Tutto parte dalla prima. 15-0 Gran punto di Arnaldi con il dritto in corsa molto stretto e poi il rovescio di là a campo aperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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