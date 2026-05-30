Perché la finale di Champions PSG-Arsenal si gioca oggi alle 18 e non alle 21 | è un esperimento

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si disputa oggi alle 18, anziché alle 21 come consueto. La UEFA ha deciso di spostare l’orario per sperimentare un nuovo modello di programmazione. La partita si terrà nel primo pomeriggio, un orario insolito per questa competizione, e rappresenta un tentativo di modificare le abitudini degli spettatori e delle emittenti televisive. La decisione è stata comunicata ufficialmente come parte di un esperimento.

La finale di Champions League tra Arsenal e PSG si giocherà alle ore 18. Un orario inedito, voluto fortemente dalla Uefa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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