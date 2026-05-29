La finale di Champions League si terrà a Budapest il 30 maggio 2026 alle 18:00, con il Paris Saint Germain e l’Arsenal in campo. I campioni in carica del PSG cercano di difendere il titolo contro la squadra di Arteta. Le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse sono state rese note, ma i pronostici sono ancora incerti. La partita rappresenta l’ultimo atto della competizione, che assegna il trofeo più prestigioso del calcio europeo.

Ultimo atto della Champions League, la gara più importante di tutte e quella che assegna il massimo trofeo continentale: a distanza di 12 mesi dal suo primo titolo i campioni uscenti del Paris Saint Germain scenderanno in campo contro l’Arsenal di Arteta. I parigini vanno per la conferma in una stagione magari non sfolgorante come quella passata ma che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Finale Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. A Budapest Parigini a caccia del bis europeo

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PSG vs ARSENAL - FINAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026 | Full Match All Goals | Simulation Pes 21 Game

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Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. A Budapest Parigini a caccia del bis europeoAlle 18:00 del 30 maggio 2026 si disputa a Budapest la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal.

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