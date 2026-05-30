Durante una lite tra vicini a Licciana, è stata impiegata un’accetta, causando un ferito. La discussione, probabilmente legata a questioni amorose, è degenerata in una rissa. La polizia intervenuta ha riscontrato che l’incidente si è concluso con un’aggressione violenta. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle condizioni della persona ferita.

Licciana, 30 maggio 2026 – Grave episodio di violenza nella notte a Licciana. Una banale lite fra vicini di casa si è trasformata rapidamente in una rissa per poi concludersi con un aggressione vera e propria. Il litigio, nato pare per un chiarimento fra presunti amanti, avrebbe infatti coinvolto le famiglie fino alla comparsa di una accetta che avrebbe colpito uno dei contendenti. Grande rumore e grande apprensione fra i vicini di casa subito usciti in strada ai primi clamori nel tentativo mal riuscito di riportare la calma fra i contendenti finchè è comparsa l'accetta che avrebbe appunto colpito, in maniera non letale, uno dei litiganti. Portato subito al pronto soccorso dell'ospedale di Pontremoli, sarebbe stato valutato come codice giallo quindi non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite tra vicini, spunta un’accetta: c’è un ferito. Il diverbio partito (forse) per questioni amorose

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