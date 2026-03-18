Maddaloni | lite tra vicini 14enne ferito nel condominio

A Maddaloni, lunedì sera, una lite tra vicini in un condominio ha portato al ferimento di un ragazzo di 14 anni. L’episodio ha avuto luogo durante un diverbio tra le parti coinvolte, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle ragioni del conflitto. La situazione ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali intervenute sul posto.

Un episodio di violenza domestica ha scosso la tranquilla località di Maddaloni nella serata di lunedì, coinvolgendo un adolescente di 14 anni come vittima principale. L’aggressione è avvenuta all’interno del condominio dove il ragazzo risiede, intorno alle 21:00, portando all’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo degli eventi, stabilizzando le condizioni del minore senza necessità di trasferimento in ospedale, segnale che i danni fisici non erano critici. La dinamica iniziale indica che l’atto violento proveniva da altri residenti dello stesso stabile, secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maddaloni: lite tra vicini, 14enne ferito nel condominio Articoli correlati Leggi anche: Lecco, lite tra vicini con spray al peperoncino: 60enne ferito Violenta lite tra vicini: accoltellato un 62enne nel SalentoUna violenta lite tra vicini è culminata nel ferimento di un uomo questa mattina in via Ragusa, a Collemeto. Una raccolta di contenuti su Maddaloni lite tra vicini 14enne ferito... Argomenti discussi: Lite tra vicini finisce male, 14enne ferito dopo colluttazione; CAOS IN CONDOMINIO. 14enne resta ferito nella lite tra vicini di casa. CAOS IN CONDOMINIO. 14enne resta ferito nella lite tra vicini di casaMADDALONI – Un ragazzo di appena 14 anni sarebbe rimasto vittima di un’aggressione ieri sera, lunedì, a Maddaloni. L’episodio, avvenuto intorno alle 21, ha visto l’intervento degli agenti di polizia ... casertace.net