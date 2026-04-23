Lite a coltellate in centro storico due feriti in osservazione all' ospedale

Una lite a coltellate in centro storico si è conclusa con due persone ferite e trasportate in ospedale. L'incidente è avvenuto mercoledì sera in calle San Barnaba a Venezia, poco prima delle 21. Uno dei feriti è stato soccorso sul posto e ora si trova in osservazione, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Il bilancio della lite a coltellate scoppiata in centro storico mercoledì, prima delle 21, quando in calle San Barnaba a Venezia è stato soccorso uno dei feriti, è di due persone attinte a colpi di lama. Sono entrambi cittadini tunisini, uno ha 37 anni, l'altro è un 32enne, a terra entrambi dopo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Sangue in centro: lite in discoteca finisce a coltellate. Fermati due giovaniLa ricostruzione della polizia e le indagini che hanno portato all'identificazione di due ragazzi dopo il grave episodio della scorsa notte Un... Firenze: omicidio in via Reginaldo Giuliano. Lite in strada proseguita in casa. Poi le coltellate, la vittima, due feritiFIRENZE – Aveva 33 anni ed era siciliano l’uomo trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lite in pieno giorno finisce a coltellate Grave 33enne colpito al collo dal rivale; Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serata; Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Lite finisce in omicidio ad Ascoli Piceno: uomo ucciso a coltellate. Lite in pieno giorno finisce a coltellate Grave 33enne colpito al collo dal rivaleAttimi di paura a Mortara. Anche il feritore ricoverato con diverse lesioni, ma nessuno dei due è in pericolo di vita ... laprovinciapavese.gelocal.it In Calabria lite tra vicini finisce a coltellate: 26enne in manetteUna lite scoppiata tra le mura domestiche si è trasformata in un tentato omicidio a San Pietro a Maida, nel Catanzarese, dove un 26enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver accoltell ... zoom24.it In camera da letto la lite tra Maja Marinkovic e Asmin Durdžic degenera: il video diventa virale, il web condanna la violenza - facebook.com facebook Shiva e i suoi amici condannati per rissa, la lite finita a pugni e coltellate: «Lui era sporco di sangue» x.com