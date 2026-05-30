Donnarumma ha definito la mancata qualificazione al Mondiale una “mazzata” e ha detto che bisogna reagire. Ha anche commentato il suo rapporto con Guardiola, sottolineando di non aver parlato con lui di un eventuale ruolo da ct, ma di aver avuto un buon rapporto con l’ex tecnico del City. La squadra cerca di ripartire, nonostante la delusione di non essere andata in Qatar.

"Guardiola ct? Non ne abbiamo parlato, ma con lui sono stato bene, ha fatto la storia del City" FIRENZE - Ripartire da capo, con quella ferita dentro della mancata qualificazione al Mondiale che può dare uno stimolo ulteriore. A dettare la linea è stato Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano per analizzare quanto accaduto in Bosnia nei play-off di marzo e per presentare le prossime due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia: "La ferita per la mancata qualificazione al Mondiale? Penso che ci farà bene portarcela dietro per un po', per il futuro - ha dichiarato -, purtroppo è così, non c'è altro da fare che ripartire, con dolore ma si deve farlo alla grande. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Italia riparte, Donnarumma "Delusione Mondiale una mazzata, bisogna reagire"

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