Donnarumma ha commentato la sconfitta contro la Bosnia, affermando che si tratta di una situazione difficile ma che è necessario reagire. Ai microfoni di Sky Sport, il portiere ha riconosciuto la sensazione di responsabilità personale e ha espresso la convinzione che la squadra debba affrontare la situazione con determinazione. La discussione si è concentrata sull’eliminazione e sulla volontà di riprendere il cammino.

di Francesco Spagnolo Donnarumma ai microfoni di Sky Sport si sofferma sull’eliminazione dell’Italia confermando come la volontà è quella di reagire. Il calcio italiano sprofonda nuovamente in un abisso che sembra non avere fine. La mancata qualificazione ai Mondiali, per la terza volta consecutiva, non è solo una statistica impietosa, ma una ferita aperta nel cuore di un intero movimento sportivo. In questo scenario di macerie e desolazione, il volto della sconfitta e, contemporaneamente, quello della speranza è quello di Donnarumma. Il portiere azzurro non ha cercato scappatoie verbali. Durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Donnarumma ha espresso tutto il dolore di un gruppo che si sente tradito dai propri limiti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Donnarumma ritorna sulla sconfitta contro la Bosnia: «E’ dura, ma bisogna reagire. E’ normale sentirsi responsabile. Ma sono convinto di una cosa»

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