Donnarumma a Sky Sport | Fa molto male ma bisogna reagire L’Italia tornerà grande
Il portiere e capitano della Nazionale ha parlato a Sky Sport dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, affermando che la situazione provoca grande dolore. Ha aggiunto che è necessario reagire e ha espresso fiducia nel ritorno della squadra ai livelli più alti. Le sue parole segnano il primo intervento pubblico dopo l’esclusione dalla prossima rassegna mondiale.
Il silenzio era durato abbastanza. Gianluigi Donnarumma ha scelto Sky Sport e il microfono di Peppe Di Stefano per tornare a parlare pubblicamente della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026, in quella che è la sua prima intervista esclusiva dopo l’eliminazione degli azzurri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il capitano della Nazionale non nasconde il peso di quanto accaduto: “Sono stati due giorni molto duri e faticosi, come del resto per tutti gli italiani che tenevano tanto ad andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it
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