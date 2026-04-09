Donnarumma a Sky Sport | Fa molto male ma bisogna reagire L’Italia tornerà grande

Il portiere e capitano della Nazionale ha parlato a Sky Sport dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, affermando che la situazione provoca grande dolore. Ha aggiunto che è necessario reagire e ha espresso fiducia nel ritorno della squadra ai livelli più alti. Le sue parole segnano il primo intervento pubblico dopo l’esclusione dalla prossima rassegna mondiale.