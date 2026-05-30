Liste d' attesa Veneto promosso da Agenas | Ma restano alcune criticità

Notizia in breve

Da ieri è attiva ufficialmente la Piattaforma nazionale delle liste d’attesa, nata dopo due anni di sviluppo e creata dal ministero della Salute e dalle Regioni. L’obiettivo è monitorare e gestire le attese per le prestazioni sanitarie. L’Agenas ha valutato il sistema come promosso, anche se ha segnalato alcune criticità ancora presenti. La piattaforma si propone di migliorare la trasparenza e la pianificazione delle liste di attesa.