Liste d' attesa Veneto promosso da Agenas | Ma restano alcune criticità
Da ieri è attiva ufficialmente la Piattaforma nazionale delle liste d’attesa, nata dopo due anni di sviluppo e creata dal ministero della Salute e dalle Regioni. L’obiettivo è monitorare e gestire le attese per le prestazioni sanitarie. L’Agenas ha valutato il sistema come promosso, anche se ha segnalato alcune criticità ancora presenti. La piattaforma si propone di migliorare la trasparenza e la pianificazione delle liste di attesa.
VENEZIA - Dopo due anni di costruzione, da ieri è ufficialmente operativa la Piattaforma nazionale delle liste d’attesa, istituita dal ministero della Salute e dalle Regioni all’interno di Agenas. Ora i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie vengono misurati con lo stesso metro in tutta Italia, evidenziando nel primo quadrimestre del 2026 un miglioramento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2025, malgrado il ritardo per quasi 2 milioni di appuntamenti: mediamente il tasso di rispetto delle priorità indicate passa dal 76,1% al 78,7% per le prime visite e dall’83% all’84,7% per gli esami diagnostici. Promosso il Nordest, in particolare il Veneto che sta sul podio per entrambe le categorie, rispettivamente con il 92,8% e il 97,6%. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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