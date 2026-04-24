Il nodo delle liste di attesa | I numeri sono migliorati Ma restano ancora criticità

I primi dati del 2026 sulle liste di attesa, diffusi dall'Agenas, indicano un miglioramento rispetto al passato. Tuttavia, persistono alcune criticità che richiedono ancora interventi da parte della Regione. I numeri mostrano segnali positivi, ma non sono sufficienti a eliminare completamente le difficoltà legate ai tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. La situazione resta sotto osservazione e richiede ulteriori azioni per un miglioramento completo.

Liste d’attesa, i primi dati del 2026 comunicati da Agenas parlano di un generale miglioramento, con alcune criticità però sulle quali la Regione deve ancora lavorare molto. Così ieri la governatrice, Stefania Proietti, ha comunicato alcuni numeri dell’Agenzia per i servizi sanitari con il raffronto ra il primo bimestre del 2025 e quello del 2026 "In Umbria – ha spiegato – il lavoro svolto ha portato a un netto incremento delle performance in numerose specialità. Per quanto riguarda le prime visite, abbiamo aumentato la tempestività in quasi tutte quelle sottoposte a monitoraggio alcune in settori cruciali quali la Neurologia (dal 60,8% al 72,8%), l’Otorinolaringoiatria (dal 68,8% all’86,4%) e l’Oculistica (dal 39,2% al 55,3%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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