Agenas ha confermato che il piano sperimentale per ridurre le liste d’attesa in Puglia ha prodotto risultati positivi. La comunicazione ufficiale indica che sono stati fatti buoni progressi, senza specificare dati numerici o dettagli sulle misure adottate. La conferma arriva dopo un periodo di monitoraggio e valutazione delle azioni messe in atto nel territorio. La notizia riguarda esclusivamente il riscontro fornito dall’Agenzia, senza ulteriori commenti o analisi.

Che il piano sperimentale per ridurre le liste d'attesa abbia funzionato adesso lo attesta anche l'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali. Nei primi quattro mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, la Puglia è passata dall'ultimo posto a registrare “netti miglioramenti” e “un'elevata percentuale di garanzia del rispetto dei tempi di attesa per le prime visite”. Certo, ci sono ancora diverse criticità da recuperare, come ad esempio l'appropriatezza delle prescrizioni di esami e visite: secondo Agenas, in Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Calabria e Lazio “ci sono troppe prenotazione di prime visite con un codice di priorità “non urgente”, con il rischio che i pazienti attendano più del necessario”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il piano liste d?attesa della Puglia promosso da Agenas: «Fatti buoni progressi»

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