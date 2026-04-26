Costi e liste d’attesa In Umbria si prescrivono troppe visite ed esami

In Umbria, nel 2025, sono state emesse 1.319 ricette di visite ed esami ogni mille abitanti, superando la soglia di una prescrizione per residente. Questo dato indica un numero elevato di richieste di prestazioni sanitarie rispetto alla popolazione locale. La questione riguarda l'alto volume di ricette emesse, che potrebbe influire sui costi del sistema sanitario regionale e sulle liste di attesa.

In Umbria si prescrivono troppe visite ed esami. I numeri del 2025 parlano chiaro: 1.319 ricette ogni mille abitanti, ben oltre la soglia di una per residente. Un dato che colloca la regione tra le più "generose" d’Italia e che impone l’ennesima riflessione su appropriatezza e sostenibilità del sistema sanitario. Se il confronto parte da territori simili per dimensioni e caratteristiche socio-demografiche, il quadro resta critico. L’Abruzzo, ad esempio, si ferma a quota 1.229, mentre le Marche scendono a 1.113. Anche realtà autonome come la Provincia di Trento (1.181) mostrano livelli più contenuti. L’Umbria – che è quarta dietro soltanto a...🔗 Leggi su Lanazione.it

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