medio oriente missile iraniano colpisce una base nel kuwait 5 americani feriti

Notizia in breve

Un missile iraniano ha colpito una base nel Kuwait, ferendo cinque militari statunitensi. L’attacco è avvenuto senza che ci siano state altre vittime o danni maggiori. Il Pentagono ha confermato l’incidente e ha precisato che gli Stati Uniti sono in grado di riprendere le operazioni militari contro l’Iran. Il segretario alla Difesa ha ribadito l’impegno a bloccare il programma nucleare iraniano.