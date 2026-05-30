Medio Oriente missile iraniano colpisce una base nel Kuwait 5 americani feriti
Un missile iraniano ha colpito una base nel Kuwait, ferendo cinque militari statunitensi. L’attacco è avvenuto senza che ci siano state altre vittime o danni maggiori. Il Pentagono ha confermato l’incidente e ha precisato che gli Stati Uniti sono in grado di riprendere le operazioni militari contro l’Iran. Il segretario alla Difesa ha ribadito l’impegno a bloccare il programma nucleare iraniano.
Gli Usa sono "più che capaci" di riprendere la guerra contro Teheran e restano "impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare", afferma il segretario alla Difesa americano Hegseth. "Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Usa e rispetterà le sue linee rosse", fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti "costruttivi" tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il medico di Trump assicura intanto che il presidente Usa resta in "ottima salute". Israele: 'Diversi proiettili lanciati dal Libano'. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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Non ho avuto il coraggio di mettere solo Medio Orientale su un'applicazione reddit