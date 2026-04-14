Domenica 12 aprile, Piazza del Plebiscito a Napoli ha ospitato il Lions Day, un evento dedicato alla solidarietà, che ha visto la partecipazione di artisti come Myky e Diorhà. L'evento ha trasformato la piazza in un grande spazio dedicato a temi come salute, inclusione e sostenibilità, combinando musica e impegno sociale in un’atmosfera di condivisione e attenzione comunitaria.

Musica e solidarietà: Myky e Diorhà accendono il Lions Day a Napoli. La musica e solidarietà si sono incontrate domenica 12 aprile in una Piazza del Plebiscito trasformata in un grande villaggio dedicato a salute, inclusione e sostenibilità. La giornata, organizzata in occasione del Lions Day, ha beneficiato del patrocinio del Comune di Napoli. Il coordinamento del Governatore del Distretto 108 YA, Pino Naim, insieme al supporto della Referente Distrettuale Elena Di Gennaro, ha reso possibile un programma ricco e partecipato. La cittadinanza ha potuto usufruire di screening medici gratuiti e di diverse attività di sensibilizzazione, pensate per avvicinare le persone ai temi della prevenzione e del benessere.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Musica e solidarietà al Lions Day con Myky e Diorhà

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