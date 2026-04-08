Nel centro di Ferrara si svolge un evento che combina musica, iniziative per la salute e attività di solidarietà. Durante il fine settimana, vengono organizzate diverse manifestazioni aperte al pubblico, con l’obiettivo di promuovere il benessere e il sostegno alle cause sociali. La manifestazione coinvolge volontari e associazioni, creando un’atmosfera di condivisione e partecipazione cittadina. Le attività si svolgono in vari spazi pubblici e prevedono momenti di intrattenimento e sensibilizzazione.

Un fine settimana all’insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara. Con lo slogan “Al servizio di un mondo che ha bisogno”, i Lions tornano in piazza con il tradizionale concerto della pace e Lions Day, trasformando il centro in un punto d’incontro per la comunità, tra emozioni, prevenzione e impegno concreto per il benessere. Sono 7 i Lions del territorio che saranno in piazza venerdì e domenica per creare aggregazione e promuovere sensibilità nei confronti della cittadinanza. Dei 7 club, 5 sono cittadini (Ferrara Host, Ferrara Ducale Ets, Ferrara Estense, Ferrara Diamanti e Ferrara Piazza Ariostea), a cui si aggiungono il Lions Bondeno Ets e il Lions Santa Maria Maddalena - Alto Polesine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica, salute e tanta solidarietà. In centro città si fa festa con i Lions

Due giorni di musica, solidarietà e salute: arrivano i 'Lions Day' e il concerto per la paceUn fine settimana all'insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara.

Milano si tinge di verde smeraldo con la Settimana irlandese: musica, cibo, cinema e tanta musica in giro per la cittàMilano, 27 febbraio 2026 – Dieci giorni di eventi diffusi e (quasi tutti) gratuiti all'insegna della musica, danza, spettacoli, cinema, cultura,...

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Sport e Salute, educazione alimentare studenti è in musicaUna sinergia tra 'Sport e Salute' e Warner Music Italia per una giusta causa: affrontare con la musica il tema dell'educazione alimentare. E' questo il concept dietro il contest Attiviamoci con ... ansa.it

Partirà il 23 aprile da Jesolo il nuovo tour nei palasport di @elisatoffoli che regala al suo pubblico una versione piano e voce di "Se piovesse il tuo nome" Segui @endofacentury.it #elisa #video #reel #musica #calcutta - facebook.com facebook

Musica elettronica, Alva Noto e il chitarrista Christian Fennesz in concerto: «Ricerchiamo lo spirito di Sakamoto» x.com