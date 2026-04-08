Musica salute e tanta solidarietà In centro città si fa festa con i Lions

Da ilrestodelcarlino.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Ferrara si svolge un evento che combina musica, iniziative per la salute e attività di solidarietà. Durante il fine settimana, vengono organizzate diverse manifestazioni aperte al pubblico, con l’obiettivo di promuovere il benessere e il sostegno alle cause sociali. La manifestazione coinvolge volontari e associazioni, creando un’atmosfera di condivisione e partecipazione cittadina. Le attività si svolgono in vari spazi pubblici e prevedono momenti di intrattenimento e sensibilizzazione.

Un fine settimana all’insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara. Con lo slogan “Al servizio di un mondo che ha bisogno”, i Lions tornano in piazza con il tradizionale concerto della pace e Lions Day, trasformando il centro in un punto d’incontro per la comunità, tra emozioni, prevenzione e impegno concreto per il benessere. Sono 7 i Lions del territorio che saranno in piazza venerdì e domenica per creare aggregazione e promuovere sensibilità nei confronti della cittadinanza. Dei 7 club, 5 sono cittadini (Ferrara Host, Ferrara Ducale Ets, Ferrara Estense, Ferrara Diamanti e Ferrara Piazza Ariostea), a cui si aggiungono il Lions Bondeno Ets e il Lions Santa Maria Maddalena - Alto Polesine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

musica salute e tanta solidariet224 in centro citt224 si fa festa con i lions
© Ilrestodelcarlino.it - Musica, salute e tanta solidarietà. In centro città si fa festa con i Lions

Due giorni di musica, solidarietà e salute: arrivano i 'Lions Day' e il concerto per la paceUn fine settimana all'insegna della musica, della solidarietà e della salute sta per animare il cuore di Ferrara.

Milano si tinge di verde smeraldo con la Settimana irlandese: musica, cibo, cinema e tanta musica in giro per la cittàMilano, 27 febbraio 2026 – Dieci giorni di eventi diffusi e (quasi tutti) gratuiti all'insegna della musica, danza, spettacoli, cinema, cultura,...

Argomenti più discussi: Musica, salute e tanta solidarietà. In centro città si fa festa con i Lions; Arlo Parks: uscire, ballare, guarire; ? Le 10 volte che Eric Clapton ci ha migliorato la vita; Pola in festa tra preghiere, tanta musica e profumi di stagione.

Sport e Salute, educazione alimentare studenti è in musicaUna sinergia tra 'Sport e Salute' e Warner Music Italia per una giusta causa: affrontare con la musica il tema dell'educazione alimentare. E' questo il concept dietro il contest Attiviamoci con ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.