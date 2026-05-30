Un giovane è morto dopo essere stato colpito da una parte di una giostra a Lioni. Il titolare dell’attività è stato iscritto nel registro degli indagati. Sono in corso verifiche per capire come una parte dell’impianto possa aver colpito il ragazzo e quali eventuali carenze tecniche abbiano contribuito alla notifica dell’avviso di garanzia. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’incidente e le condizioni di manutenzione dell’impianto.

? Punti chiave Come ha fatto un pezzo della giostra a colpire il ragazzo?. Quali mancanze tecniche hanno portato alla notifica dell'avviso di garanzia?. Perché la gestione della sicurezza è stata definita insufficiente dalle indagini?. Chi deve rispondere delle omissioni sulla manutenzione dell'attrazione?.? In Breve Il titolare D.S.A. di 52 anni riceve l'avviso di garanzia dalla Procura di Avellino.. L'incidente avvenuto il 24 maggio coinvolge l'attrazione Altalena a barche giganti a Lioni.. Il legale Fabio Tulimiero difende il proprietario per lesioni personali colpose e omissioni.. Indagini del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi evidenziano mancanze sulla manutenzione e sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lioni, morto il giovane colpito dalla giostra: indagato il titolare

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