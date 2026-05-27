Ieri in Campania | giovane colpito da una giostra le condizioni restano critiche

Un giovane è stato colpito da una parte della giostra ieri in Campania, restando in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto in un parco di divertimenti, dove il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La famiglia e gli operatori del parco sono sotto shock. La struttura rimane chiusa in attesa di verifiche tecniche. Nessuna altra persona risulta coinvolta.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 26 maggio 2026. Avellino – Un’intera comunità col fiato sospeso e unita nel dolore e nell’apprensione. Sono ore di grandissima ansia a Lioni per le sorti di Apun, il giovane rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto nell’area delle giostre del comune irpino. Il ragazzo si trova attualmente ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono giudicate critiche dai medici che lo hanno in cura. (LEGGI QUI) Benevento – Avrebbe tentato di rubare un’autovettura parcheggiata in strada, danneggiandola per riuscire a metterla in moto. Per questo motivo la Procura della Repubblica di Benevento ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a un 32enne del posto, accusato di tentato furto aggravato e furto aggravato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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