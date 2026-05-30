Linton Johnson dall’Nba al Caiazzo in Serie B2 | Smetterò di giocare solo un anno dopo Lebron Ehi ragazzi se volete essere grandi atleti studiate
Linton Johnson ha annunciato che smetterà di giocare un anno dopo LeBron James. L’ex giocatore NBA, ora in Serie B2, ha condiviso il suo consiglio agli atleti emergenti, invitandoli a studiare. La sua carriera comprende anni nel massimo campionato statunitense prima di trasferirsi in Italia. Johnson ha fatto sapere che il ritiro avverrà nel prossimo anno. La sua esperienza include anche passaggi in squadre di livello internazionale.
“Il Fatto a spicchi” è la rubrica dedicata a chi ama il rumore dei rimbalzi e il fischio delle suole sui parquet dei templi del basket o sul cemento dei campetti di quartiere, a chi non rinuncia a giocare con gli amici neppure se più vecchio e meno tutto di Lebron o a chi vorrebbe farlo senza rompersi le ossa, a chi sogna di diventare campionessa o campione, a chi si commuove quando la figlia o il figlio fanno canestro in palestra e poi nella vita. Perché il basket può essere una scuola di vita. Vediamo come con grandi personaggi che ne hanno fatto e ne fanno la storia in Italia. Quinta puntata Prima puntata: Datome Seconda puntata: Capobianco Terza puntata: Sottana Quarta puntata: Bufacchi —————— Get in the game è diventato un brand, un marchio di fabbrica, un motto, un saluto, un incoraggiamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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