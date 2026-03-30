Serie B2 femminile Solo un punticino per l’Ariete

Da sport.quotidiano.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Serie B2 femminile, l’Ariete ottiene un solo punto dopo aver perso al quinto set contro una squadra avversaria in trasferta. È la seconda sconfitta consecutiva per la formazione, che si è arresa con i parziali di 19-25, 25-16, 33-31, 23-25 e 15-12. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite.

Prato strappa un punto. Seconda sconfitta consecutiva per l’Ariete, che perde al quinto set a Cecina per 3-2 (19-25, 25-16, 33-31, 23-25, 15-12). Serata in tono minore nel girone F di serie B2 femminile per la squadra di Massimo Nuti che, pur essendo partita bene, poi si perde nei propri errori consentendo ad un ottimo Baia del Marinaio Cecina di pareggiare i conti e poi di portarsi avanti vincendo un terzo set rocambolesco. Prato ha il merito di reagire d’orgoglio e di forzare il match al quinto set. Qui, però, il break decisivo lo trova ancora Cecina allo sprint finale. Una sconfitta amara in una serata, comunque, poco brillante: un punto, insomma, non è da buttare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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