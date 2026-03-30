Serie B2 femminile Solo un punticino per l’Ariete

Nella partita di Serie B2 femminile, l’Ariete ottiene un solo punto dopo aver perso al quinto set contro una squadra avversaria in trasferta. È la seconda sconfitta consecutiva per la formazione, che si è arresa con i parziali di 19-25, 25-16, 33-31, 23-25 e 15-12. La sfida si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite.

Prato strappa un punto. Seconda sconfitta consecutiva per l’Ariete, che perde al quinto set a Cecina per 3-2 (19-25, 25-16, 33-31, 23-25, 15-12). Serata in tono minore nel girone F di serie B2 femminile per la squadra di Massimo Nuti che, pur essendo partita bene, poi si perde nei propri errori consentendo ad un ottimo Baia del Marinaio Cecina di pareggiare i conti e poi di portarsi avanti vincendo un terzo set rocambolesco. Prato ha il merito di reagire d’orgoglio e di forzare il match al quinto set. Qui, però, il break decisivo lo trova ancora Cecina allo sprint finale. Una sconfitta amara in una serata, comunque, poco brillante: un punto, insomma, non è da buttare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B2 femminile. Solo un punticino per l’Ariete Articoli correlati Volley serie B2 femminile. Cimas e Team 80 Gabicce, c’è il fattore campoIn serie B2 femminile la Cimas oggi affronta alle 18 in casa la Fail Group Marsciano: "Siamo a pari punti – dice il dirigente Loris Violini – a quota... Serie B2 femminile: Palermo cede 3-1 a Pizzo, reazione di orgoglio non sufficiente per la vittoria.La MedTrade Volley Palermo è stata sconfitta 3-1 dalla Marpesca Lory Volley Pizzo domenica 15 febbraio 2026, in una partita valida per la seconda... Tutto quello che riguarda Serie B2 femminile Solo un punticino... Temi più discussi: Il Como 1907 sa solo vincere: Hellas battuto 5-3 e inseguitrici sempre a -8; Serie B2: Galaxy trionfa su Brugherio, super Callegari da 31 punti; I risultati in serie B: serata amara in B2 femminile dove arriva un triplo ko, torna al successo l'UniTrento nel maschile; Turno di gare difficile per le laziali nei massimi campionati. Serie B2: Galaxy trionfa su Brugherio, super Callegari da 31 puntiLa 21ª giornata di B2 femminile (girone E) ha visto la vittoria delle ragazze del Galaxy Collecchio: contro Brugherio una super Callegari ha trascinato la squadra a una vittoria fondamentale per la ... sportparma.com Pallavolo, B2 Femminile: si interrompe la striscia vincente dell’Orlandina VolleySi interrompe la striscia vincente dell'Orlandina Volley, che esce sconfitta 3-1 dalla trasferta di Catania contro la Farmitalia Volley Valley, ... 98zero.com Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo trailer dell’attesa serie tv - facebook.com facebook #Cremona Vanoli con Napoli si regala la (quasi) permanenza in Serie A x.com