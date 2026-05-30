L’Inter ha avviato trattative con il Liverpool per il centrocampista inglese Curtis Jones, considerato il primo acquisto della prossima stagione. La società nerazzurra punta a concludere l’affare prima del Galatasaray, che ha mostrato interesse per lo stesso giocatore. La trattativa è in fase avanzata e si concentra sulla volontà di anticipare le altre squadre interessate. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo.

di Lorenzo Vezzaro Trattativa serrata con il Liverpool per il centrocampista: i nerazzurri vogliono battere sul tempo la concorrenza del Galatasaray per Jones. Il calciomercato estivo dell’ Inter entra subito nel vivo con un obiettivo chiarissimo per la mediana. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Curtis Jones già dallo scorso gennaio e ora la dirigenza ha intenzione di accelerare per chiudere l’operazione in tempi brevi. Il centrocampista del Liverpool rappresenta il primissimo rinforzo espressamente richiesto dal tecnico Cristian Chivu, e gli uomini di mercato di viale Liberazione sono già intensamente al lavoro per accontentare le richieste dell’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter accelera per Curtis Jones: l’inglese è il primo colpo per la nuova stagione chiesto da Chivu

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