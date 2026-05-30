L’Inter accelera per Curtis Jones | l’inglese è il primo colpo per la nuova stagione chiesto da Chivu
L’Inter ha avviato trattative con il Liverpool per il centrocampista inglese Curtis Jones, considerato il primo acquisto della prossima stagione. La società nerazzurra punta a concludere l’affare prima del Galatasaray, che ha mostrato interesse per lo stesso giocatore. La trattativa è in fase avanzata e si concentra sulla volontà di anticipare le altre squadre interessate. Nessun dettaglio sui termini dell’accordo.
di Lorenzo Vezzaro Trattativa serrata con il Liverpool per il centrocampista: i nerazzurri vogliono battere sul tempo la concorrenza del Galatasaray per Jones. Il calciomercato estivo dell’ Inter entra subito nel vivo con un obiettivo chiarissimo per la mediana. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Curtis Jones già dallo scorso gennaio e ora la dirigenza ha intenzione di accelerare per chiudere l’operazione in tempi brevi. Il centrocampista del Liverpool rappresenta il primissimo rinforzo espressamente richiesto dal tecnico Cristian Chivu, e gli uomini di mercato di viale Liberazione sono già intensamente al lavoro per accontentare le richieste dell’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com
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