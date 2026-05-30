La Stacey Face, il volto considerato ideale nell’era digitale, si caratterizza per tratti simmetrici, zigomi alti e definiti, occhi grandi e labbra morbide. Questo tipo di viso rappresenta l’immagine di bellezza più cercata online, anche se non esiste in modo naturale. La sua diffusione è legata alle immagini generate dall’intelligenza artificiale e ai modelli estetici condivisi sui social media.

Visi dai tratti simmetrici, zigomi alti e definiti, occhi grandi, labbra morbide: è la Stacey Face, il volto “ideale” dell’epoca digitale. Un volto che è facile trovare sui social, ma che non esiste. A generarlo, infatti, è stata l’intelligenza artificiale. Eppure sempre più umani lo prendono come riferimento, facendosi consigliare prodotti, trattamenti e procedure estetiche per avere un aspetto eternamente giovane, senza difetti e senza caratteristiche. Gradevole, armonico, simmetrico .e perfettamente replicabile. Dai video fake allo stadio alla bellezza standardizzata: l’invasione dei volti generati dall’IA. Dopo i content creator inesistenti, è arrivata una nuova ondata di contenuti: video di ragazze apparentemente riprese allo stadio durante eventi sportivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale ha cambiato l’idea di bellezza: cos’è la Stacey Face, il viso che tutte cercano ma che non esiste

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Why Humans Are the ONLY Primates With Visible White Eyes | History for Sleep

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