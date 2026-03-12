Il mento fa la bellezza di un viso? Di certo incide molto Per questo esiste una procedura estetica dedicata Tutto quello che c' è da sapere

Il mento gioca un ruolo importante nell’aspetto complessivo di un volto, essendo uno dei tre punti chiave dell’armonia del profilo. Per migliorare o modificare questa caratteristica, esiste una procedura estetica specifica. Nel testo si approfondisce tutto ciò che riguarda questa tecnica, spiegando cosa comporta e come viene eseguita.

I l mento “fa” la bellezza di un volto: è uno dei tre punti fondamentali dell’armonia del profilo facciale insieme a fronte e naso, e lo confermano i principi della Logical Beauty Harmony, parametri che indicano l’equilibrio delle proporzioni del volto, «Quando il mento è arretrato o poco sviluppato, il viso può apparire meno definito e meno equilibrato», spiega Sergio Noviello, chirurgo estetico e Direttore Generale Centro BAT. « Botox, tutto quello che c’è da sapere prima del ritocchino X Filler al mento, per chi e come funziona. Il filler per il mento sfuggente «utilizza acido ialuronico ad alta struttura per migliorare la proiezione del mento e riequilibrare il profilo del volto» prosegue il dottor Noviello. 🔗 Leggi su Iodonna.it

