L’insegnante di sostegno dovrebbe essere un insegnante che si occupa di tutti Lettera

Inviata da Andrea Riccobono – La figura dell’insegnante di sostegno ha bisogno di una rivoluzione. Non possiamo limitarci a prenderci carico dell’alunno che, giustamente, ha bisogno di supporto ed essere relegati esclusivamente a lui. So che molti di voi leggono queste parole e già si comportano e agiscono come docenti della classe, e fate bene. Non dovrebbe più esistere l’appellativo: “tu sei l’insegnante di Tizio”, anche se Tizio ha palesemente bisogno. Dobbiamo entrare in classe come insegnanti, con la consapevolezza che tutti gli alunni hanno bisogno, anche i più “bravi”. Ho avuto nella stessa classe, per tre anni e per 12 ore settimanali, un ragazzo con lieve ritardo cognitivo: tanti piccoli problemi, ma facilmente gestibili. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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La prof di sostegno e la vicepreside

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