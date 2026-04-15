Per essere insegnante per l’inclusione il professionista specializzato deve essere presenza costante nelle classi Lettera

Un'insegnante di sostegno didattico specializzata, con esperienza di cinque anni nella scuola dell'infanzia, ha inviato una lettera in cui esprime alcune riflessioni sul ruolo del professionista dedicato all'inclusione. La docente sottolinea l'importanza di una presenza costante nelle classi per garantire un supporto efficace agli studenti con bisogni specifici. La comunicazione nasce dall'esperienza maturata nel tempo e dalla necessità di condividere alcune considerazioni sul tema.

inviata da Elisabetta Berforini - Sono un' insegnante di sostegno didattico specializzata (precaria) per la scuola dell'infanzia e sento la necessità di comunicare una riflessione sul sostegno maturata dopo 5 anni di insegnamento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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