Malapelle Islb | Biopsia liquida per terapia mirata in cancro seno metastatico

Una procedura chiamata biopsia liquida sta diventando uno strumento utile per analizzare i tumori della mammella in stadio avanzato. Questa tecnica consente di ottenere informazioni sul profilo molecolare delle cellule tumorali attraverso il sangue, senza ricorrere a interventi invasivi. È impiegata per individuare caratteristiche molecolari che aiutano a definire terapie mirate. La metodologia si applica anche ad altri tipi di tumori solidi, offrendo un metodo alternativo e meno invasivo rispetto alle biopsie tradizionali.

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