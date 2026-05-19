Malapelle Islb | Biopsia liquida per terapia mirata in cancro seno metastatico
Una procedura chiamata biopsia liquida sta diventando uno strumento utile per analizzare i tumori della mammella in stadio avanzato. Questa tecnica consente di ottenere informazioni sul profilo molecolare delle cellule tumorali attraverso il sangue, senza ricorrere a interventi invasivi. È impiegata per individuare caratteristiche molecolari che aiutano a definire terapie mirate. La metodologia si applica anche ad altri tipi di tumori solidi, offrendo un metodo alternativo e meno invasivo rispetto alle biopsie tradizionali.
Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - La biopsia liquida "è una delle procedure che sta permettendo di realizzare il percorso di caratterizzazione molecolare, in questo caso per le pazienti con tumore della mammella in stadio avanzato, ma in generale per molti tumori solidi. Si tratta di una procedura minimamente invasiva - un semplice prelievo di sangue - da cui viene estratto il Dna tumorale circolante. Questo viene poi analizzato per individuare la presenza di alterazioni che possono rappresentare marcatori predittivi, positivi o negativi, di risposta ai trattamenti. Nel caso specifico del tumore della mammella, permette di identificare questi marcatori e di indirizzare le pazienti verso terapie a bersaglio molecolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il punto di vista del patologo molecolare sul mCRC wild type
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