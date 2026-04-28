Orticaria cronica spontanea ok Ue a prima terapia orale mirata ?
La Commissione Europea ha dato il via libera a remibrutinib, un farmaco di Novartis, destinato al trattamento dell’orticaria cronica spontanea negli adulti che non rispondono agli antistaminici H1. La decisione riguarda quindi un’opzione terapeutica orale mirata per questa condizione che provoca orticaria ricorrente e fastidiosa. La nuova approvazione rappresenta un passo avanti per i pazienti che cercano alternative ai trattamenti già disponibili.
(Adnkronos) – Novartis annuncia che la Commissione europea ha approvato remibrutinib per l'orticaria cronica spontanea (Csu) negli adulti con risposta inadeguata al trattamento con antistaminici H1. Si tratta della prima terapia orale mirata approvata per il trattamento della Csu – spiega l'azienda in una nota – con un approccio innovativo e una somministrazione orale in compresse da assumere 2 volte al giorno, senza necessità di monitoraggi di laboratorio. "In Italia si stima che oltre 480.000 persone convivano con l'orticaria cronica spontanea, una malattia infiammatoria di origine autoimmune con sintomi altamente...🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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È stato pubblicato sulla rivista internazionale Biomedicines un importante articolo scientifico sul ruolo della telemedicina nella gestione dell'orticaria cronica: "Integrating Technology into Urticaria Management: Telemedicine, Remote Monitoring and Patient-Ce - facebook.com facebook