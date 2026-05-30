Il nuovo programma “Linea Med” debutta oggi su Rai 1 alle 17, trasmesso ogni sabato. La trasmissione è dedicata al Mar Mediterraneo e fa parte della programmazione estiva di Rai 1. La conduzione è affidata ad Angela Tuccia e Giulia Teri. La prima puntata va in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio.

Una nuova linea prende il via oggi, sabato 30 maggio, su Rai 1: si tratta di Linea Med, il nuovo programma estivo della direzione Intrattenimento DayTime Rai dedicato al Mar Mediterraneo, in onda tutti i sabati alle 17.10 con la conduzione di Angela Tuccia e Giulia Teri. Linea Med esplora come il mare abbia influenzato, e continui a influenzare, la cultura, il turismo, la cucina, la musica e i modelli di sviluppo del Paese, generando un dialogo costante tra tradizione e innovazione. Le puntate attraversano alcuni dei territori italiani più simbolici, raccogliendo storie autentiche di comunità, artisti, imprenditori e innovatori che incarnano lo spirito mediterraneo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Linea Med con Angela Tuccia e Giulia Teri debutta nel sabato pomeriggio di Rai 1

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