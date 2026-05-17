Ferrara in prima serata su Rai Uno | in onda la puntata di ' Ulisse' con Alberto Angela

Lunedì 18, su Rai Uno, andrà in onda il terzo episodio di 'Ulisse, il piacere della scoperta', condotto da Alberto Angela. La puntata sarà dedicata a Ferrara, città che verrà presentata in prima serata. Il programma di Rai Cultura propone approfondimenti e approfondimenti sulla storia e le caratteristiche di questa località italiana. La trasmissione si propone di offrire agli spettatori un viaggio tra le bellezze e le curiosità di Ferrara.

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