Ferrara in prima serata su Rai Uno | in onda la puntata di ' Ulisse' con Alberto Angela

Da ferraratoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18, su Rai Uno, andrà in onda il terzo episodio di 'Ulisse, il piacere della scoperta', condotto da Alberto Angela. La puntata sarà dedicata a Ferrara, città che verrà presentata in prima serata. Il programma di Rai Cultura propone approfondimenti e approfondimenti sulla storia e le caratteristiche di questa località italiana. La trasmissione si propone di offrire agli spettatori un viaggio tra le bellezze e le curiosità di Ferrara.

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Ferrara torna in tv in prima serata. Lunedì 18 su Rai1 va in onda il terzo appuntamento con 'Ulisse, il piacere della scoperta’, il programma di Rai Cultura condotto da Alberto Angela. La puntata, incentrata su Lucrezia Borgia, andrà in onda intorno alle 21.30.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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