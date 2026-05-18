Stasera su Rai 1 a Ulisse con Alberto Angela nel mondo di Lucrezia Borgia tra mito e verità

Da movieplayer.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera su Rai 1, Alberto Angela conduce una puntata di Ulisse dedicata a Lucrezia Borgia. La trasmissione esplora il rapporto tra mito e realtà attorno alla figura storica, attraverso ricostruzioni e approfondimenti. La puntata si concentra su aspetti della vita e del contesto storico di Lucrezia Borgia, offrendo uno sguardo dettagliato su eventi e ambientazioni dell’epoca. La trasmissione rappresenta un’ultima occasione per seguire le indagini e le narrazioni sull’argomento, prima dell’ultima puntata di questa stagione.

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Alberto Angela ci porta sulle tracce di Lucrezia Borgia nella penultima puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, per sfatare miti e scoprire la verità su una delle figure più controverse del Rinascimento Il terzo appuntamento di stagione con Ulisse, il piacere della scoperta è dedicato a una delle figure più controverse del Rinascimento: Lucrezia Borgia. La puntata in onda stasera su Rai 1 dalle 21:30, condotta da Alberto Angela, proverà a separare mito e realtà attorno a una donna spesso raccontata attraverso accuse e leggende. Lucrezia Borgia: tra mito, accuse e revisione storica Figura storica complessa e a lungo fraintesa, Lucrezia Borgia è stata descritta nei secoli come assassina e avvelenatrice, oltre che al centro di scandali familiari legati ai Borgia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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