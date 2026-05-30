Linea ferroviaria Verona - Brennero in tilt per atto doloso ritardi nel giorno della protesta ambientalista

La linea ferroviaria tra Verona e Brennero è in tilt a causa di un atto doloso, provocando ritardi e deviazioni. Nella stessa giornata, si sono verificati anche un sabotaggio sulla linea e un blocco stradale. La situazione ha causato disagi significativi ai servizi di trasporto, con conseguenti ripercussioni sui viaggi programmati. Le autorità stanno indagando sui responsabili dell’atto doloso e degli altri incidenti lungo il percorso.

Disagi per migliaia di viaggiatori lungo una delle principali tratte europee. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata a causa di un “atto doloso” sulla linea Verona-Brennero, proprio mentre una manifestazione ambinetalista in Austria blocca autostrada e viabilità al Passo del Brennero. Linea ferroviaria Verona-Brennero in tilt Treni in ritardo, cosa è successo Strade chiuse per la protesta ambientalista I motivi della protesta Linea ferroviaria Verona-Brennero in tilt Giornata difficile per chi viaggia tra Italia e Austria. Il corridoio del Brennero, uno degli snodi strategici per il traffico ferroviario e stradale europeo, è... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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