Linea ferroviaria Verona - Brennero in tilt per atto doloso ritardi nel giorno della protesta ambientalista
La linea ferroviaria tra Verona e Brennero è in tilt a causa di un atto doloso, provocando ritardi e deviazioni. Nella stessa giornata, si sono verificati anche un sabotaggio sulla linea e un blocco stradale. La situazione ha causato disagi significativi ai servizi di trasporto, con conseguenti ripercussioni sui viaggi programmati. Le autorità stanno indagando sui responsabili dell’atto doloso e degli altri incidenti lungo il percorso.
Disagi per migliaia di viaggiatori lungo una delle principali tratte europee. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata a causa di un “atto doloso” sulla linea Verona-Brennero, proprio mentre una manifestazione ambinetalista in Austria blocca autostrada e viabilità al Passo del Brennero. Linea ferroviaria Verona-Brennero in tilt Treni in ritardo, cosa è successo Strade chiuse per la protesta ambientalista I motivi della protesta Linea ferroviaria Verona-Brennero in tilt Giornata difficile per chi viaggia tra Italia e Austria. Il corridoio del Brennero, uno degli snodi strategici per il traffico ferroviario e stradale europeo, è... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie e thread social correlati
Incendio danneggia la linea ferroviaria del Brennero: “Atto doloso”. Ritardi di oltre un’ora e rischio treni cancellatiUn incendio doloso ha danneggiato la linea ferroviaria del Brennero all’alba, causando ritardi superiori a un’ora e il rischio di cancellazioni di...
Incendio sulla linea ferroviaria del Brennero: «Atto doloso da parte di ignoti» Ritardi di oltre 100 minuti e treni cancellatiUn incendio sulla linea ferroviaria del Brennero ha causato ritardi superiori ai 100 minuti e cancellazioni di treni.
Temi più discussi: Brennero, scattato il blocco totale per una manifestazione. A22 a rischio paralisi. L’allarme delle imprese; MOBILITÀ – Sabato 30 maggio, Brennero chiuso per manifestazione ambientalista austriaca: evitare spostamenti. Brandellero: Temiamo si prospetti una 'catastrofe' viabilistica; Guasto alla centralina, ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero; Scattato il blocco totale del Brennero per una manifestazione ambientalista.
Nel giorno del blocco totale dell’autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell’infrastruttura da p facebook
Linea Brennero - Verona: circolazione sospesa per un intervento dei Vigili del Fuoco rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno #infotreni #infotrenitalia x.com
Danneggiata la linea ferroviaria del Brennero, confermata la pista dolosa: trovato un accendinoLe immagini delle telecamere di videosorveglianza, presenti non lontano dal luogo dove sono divampate le fiamme sono state acquisite dagli investigatori e ora sono al vaglio della Digos, impegnata ins ... msn.com
Incendio sulla linea ferroviaria del Brennero: Atto doloso da parte di ignoti Ritardi di oltre 100 minuti e treni cancellatiDOMEGLIARA (VERONA) - Manifestazione, chiusura dell'A22 in direzione nord e atti vandalici sulla linea ferroviaria del Brennero: succede oggi, sabato 30 maggio. Oltre alla ... ilgazzettino.it