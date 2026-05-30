L'importanza degli elefanti per gli ecosistemi africani | quando scompaiono crollano anche gli scarabei stercorari

Gli elefanti africani sono fondamentali per il mantenimento degli ecosistemi, poiché contribuiscono alla dispersione dei semi, alla fertilità del suolo e al supporto di molte specie di scarabei stercorari. La loro scomparsa comporta un calo di biodiversità e un deterioramento delle funzioni ambientali, con ripercussioni su interi habitat. La perdita di questi grandi mammiferi ha effetti diretti sulla stabilità degli ecosistemi e sulla varietà di organismi che vi abitano.

Gli elefanti africani sostengono intere comunità di scarabei stercorari: senza di loro diminuiscono biodiversità, fertilità del suolo e dispersione dei semi, con effetti negativi a cascata su interi ecosistemi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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