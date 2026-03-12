Scienza scoperta la memoria visiva che conserva gli oggetti anche se scompaiono

Il cervello umano conserva una  rappresentazione degli oggetti anche quando scompaiono temporaneamente  dalla vista, permettendo di mantenere una percezione stabile e coerente dell’ambiente. Lo dimostra uno studio guidato da  Hazal Sertakan, dottoranda dell’Universita’ di Firenze, con  Guido Marco Cicchini  dell’Istituto di neuroscienze del  Consiglio nazionale delle ricerche  (Cnr-In) e  David Burr, professore emerito dell’Universita’ di Firenze. La ricerca e’ pubblicata sulla  rivista scientifica Current Biology.  Nella vita quotidiana capita continuamente che un oggetto venga momentaneamente nascosto alla vista: un’auto che passa dietro un camion, un pedone che attraversa dietro un cartello stradale o una bicicletta che scompare per un istante dietro una siepe. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

