Il Jordan World Circus non farà più spettacoli con gli elefanti | liberata l'elefantessa Viola

Il Jordan World Circus ha deciso di interrompere gli spettacoli con gli elefanti, inclusa l’elefantessa Viola, di 56 anni. Viola, che era stata sfruttata nei circhi negli Stati Uniti, era fuggita più volte e le sue condizioni di salute risultavano molto critiche. La sua storia ha attirato l’attenzione dopo che si sono verificati diversi tentativi di fuga e segnalazioni sul suo stato di salute.

Viola, elefantessa di 56 anni sfruttata nei circhi USA, era fuggita più volte e le sue condizioni di salute erano pessime. Dopo le proteste della PETA, il circo ha eliminato gli elefanti dagli spettacoli. In Italia, invece, resta rinviato al 2026 il divieto di animali nei circhi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La FIA ammette che in F1 “si è esagerato con l’elettrico”, Tombazis: “Mai più ostaggio dei costruttori”La FIA interviene sulle regole della Formula 1 2026 dopo appena tre gare e Nikolas Tombazis ammette che la spinta verso il 50-50 tra termico ed... Trova in strada una cassetta del ’68 con scritto “voci dei nonni”, l’appello: “Cerco il proprietario”"L'ho trovata questa mattina, di chi è?", l'appello per ritrovare i proprietari di una musicassetta del 1968. Altri aggiornamenti Si parla di: Watch Austria vs. Jordan Live Stream Online | DAZN IT. Il Jordan World Circus non farà più spettacoli con gli elefanti: liberata l’elefantessa ViolaViola, elefantessa di 56 anni sfruttata nei circhi USA, era fuggita più volte e le sue condizioni di salute erano pessime ... fanpage.it PETA protests Jordan World Circus ahead of Butte performancesBUTTE, Mont. — The Jordan World Circus is set to return to Butte Tuesday evening, nearly two years after an elephant named Viola escaped in the Mining City. Animal rights organization PETA, along with ... nbcmontana.com