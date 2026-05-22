Savignano ultima seduta per il consiglio comunale dei ragazzi

A Savignano si è tenuta l'ultima seduta del consiglio comunale dei ragazzi, nella sala Allende. Durante l'evento, i partecipanti hanno presentato un rendiconto delle attività svolte nel corso dell'anno. La riunione ha visto la presenza di giovani rappresentanti e alcune figure dell'amministrazione locale. È stata l'occasione per condividere i risultati raggiunti e discutere eventuali proposte future. Dopo questa sessione, il consiglio si è concluso ufficialmente, lasciando spazio a nuove iniziative.

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A Savignano, nella sala Allende, si è svolta l’ultima seduta del consiglio comunale dei ragazzi con il rendiconto delle attività svolte. Per la Commissione Ambiente, classe 1G della media Giulio Cesare, il presidente Antonio Ermes Fattore ha relazionato insieme ai consiglieri Alae Darif e Nizar Chlih sul lavoro fatto sulle api e in generale dell’importanza degli insetti impollinatori, benefici per la salute del pianeta. Le classi 5A e 5B della primaria Dante Alighieri hanno condiviso i percorsi seguendo il lavoro delle Commissioni sport e tempo libero, scuola, cultura, cittadinanza attiva e solidarietà. Per la prima, come ha rendicontato il presidente e vicesindaco Olti Gjygli, è stata svolta un’indagine sui giochi che venivano fatti dai genitori nei loro Paesi di origine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Savignano, ultima seduta per il consiglio comunale dei ragazzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Savignano, il consiglio comunale dei ragazzi chiude il mandato con la rendicontazione dei progettiSi è svolta stamane, mercoledì 20 maggio, in Sala Allende l’ultima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi. Chiuro, prima seduta del Consiglio comunale dei bambini: piccoli cittadini cresconoPrima seduta ufficiale per il nuovo Consiglio comunale dei bambini di Chiuro, iniziativa nata all’interno della scuola primaria del paese e che ha... Savignano, ultima seduta per il consiglio comunale dei ragazziA Savignano, nella sala Allende, si è svolta l’ultima seduta del consiglio comunale dei ragazzi con il rendiconto ... ilrestodelcarlino.it