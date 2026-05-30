L’idroscalo sul Ticino Il centeneraio celebra anche i pionieri del volo

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’idroscalo sul fiume Ticino compie cento anni. Da un secolo, si trova lungo le rive, visibile a chi corre o cammina nelle vicinanze. Il luogo è stato testimone di molte attività e si distingue per la sua longevità. Il centenario ha portato anche celebrazioni dedicate ai pionieri del volo, che hanno contribuito alla storia dell’area. La struttura continua a essere un punto di riferimento per chi frequenta la zona, senza mai passare inosservata.

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Da cent’anni non passa inosservato. Resta lì a guardare chi solca le acque del Ticino come coloro che fanno jogging sulle rive. Tutti ricordano l’idroscalo per l’inaugurazione del 1° aprile alla presenza di Benito Mussolini, pochi sanno che in quello stesso giorno è nata proprio a Pavia la linea n° 1 dell’Aviazione commerciale italiana. È stata la triestina Società italiana servizi aerei a iniziare un trasporto aereo regolare in Italia, collegando Trieste a Torino con gli scali intermedi di Venezia e Pavia. A riportare indietro il calendario fino a quel 1° aprile 1926 pensano la mostra e l’album fotografico di Pier Vittorio Chierico “La stagione degli idrovolanti a Pavia“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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