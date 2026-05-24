I piloti di parapendio si sono incontrati ieri ai piedi del monte Cornizzolo per celebrare i pionieri che hanno superato i 101 voli. L’evento, organizzato dal Club Scurbatt, ha riunito appassionati di diverse età, dimostrando che la passione per il volo rimane viva nel tempo. La manifestazione ha incluso dimostrazioni di volo e testimonianze di chi ha contribuito allo sviluppo di questa disciplina. Nessun incidente è stato segnalato durante l’incontro.

Suello (Lecco), 24 maggio 2026 – Con la testa fra le nuvole non si invecchia mai. A vederli, quei piloti che si sono radunati ieri ai piedi del monte Cornizzolo, non hanno nulla di “antico”. Forse l’età anagrafica, per chi è abituato a frequentare il cielo pilotando una vela in cerca di correnti ascensionali, conta fino a un certo punto. C’è chi vola dagli anni ‘70 e non ha mai smesso. Il “Parapendio Club Scurbatt” ha deciso di premiare tutti coloro che hanno superato quota “101”, (l’età sommata agli anni di attività di volo) e sono una trentina provenienti da diversi club quelli che si sono ritrovati per celebrare il traguardo in atterraggio a Suello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parapendio che passione: il Club Scurbatt celebra i pionieri che hanno superato “quota 101”

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