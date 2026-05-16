Volo dal nuovo ponte sul Ticino | ferito ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo aver subito un volo di almeno otto metri nel vuoto dal nuovo ponte sul Ticino, che attualmente è chiuso al traffico. L’incidente è avvenuto nella zona di Vigevano, in provincia di Pavia, mentre il ponte era ancora interdettato al passaggio di veicoli e pedoni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza al giovane, le cui condizioni sono ancora da definire. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine.

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Vigevano (Pavia) – Un volo di almeno 8 nel vuoto dal nuovo ponte sul Ticino che è ancora interdetto al passaggio. Avrebbe potuto costare caro il gesto, che non è ancora chiaro di che natura sia stato, compiuto da un diciassettenne di Abbiategrasso (Milano) intorno alle 14 di oggi, sabato 16 maggio. Secondo una prima ricostruzione operata dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto con i vigile del fuoco, il personale medico del 118 e una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, il diciassettenne arrivato a Vigevano per vedere degli amici, avrebbe superato le barriere di accesso al nuovo viadotto, superato il parapetto e finito in un punto dove l’acqua è più profonda e la corrente meno forte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Volo dal nuovo ponte sul Ticino: ferito ragazzo di 17 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga Sullo stesso argomento Precipita dal tetto di casa. Ragazzo di 19 anni ferito in un incidente domesticoAttimi di forte apprensione nella tarda mattinata di ieri a Brebbia, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta... Ponte sul Ticino a Oleggio, chiusura notturna per ispezioni: stop al transito dalle 22 alle 5Da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, il ponte sulla statale 527 "Bustese" sarà chiuso al traffico nelle ore notturne per consentire le ispezioni tecniche... Volo dal nuovo ponte sul Ticino: ferito ragazzo di 17 anniAvrebbe potuto costare caro il gesto, che non è ancora chiaro di che natura sia stato, compiuto da un ragazzo di Abbiategrasso (Milano) ... ilgiorno.it Pisa–Iasi, nuovo volo Wizz Air dal 23 maggioPisa, 27 gennaio 2026 – Toscana e Romania sempre più connesse. Wizz Air e Toscana Aeroporti hanno annunciato l’apertura della nuova rotta Pisa-Iasi, con il primo volo inaugurale fissato per il 23 ... lanazione.it