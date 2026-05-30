Nell’ambito di un progetto scolastico, 96 studenti del liceo Fulcieri hanno utilizzato i monumenti di Roma come ambienti di studio, creando delle aule all’aperto. Durante le attività, alcuni studenti hanno assunto il ruolo di guide turistiche, accompagnando i visitatori tra i reperti e fornendo spiegazioni sui siti archeologici. La trasformazione ha coinvolto l’utilizzo di spazi pubblici storici per attività didattiche e di orientamento.

?? Punti chiave Come hanno trasformato i monumenti in vere aule di studio? Chi ha assunto il ruolo di guida turistica tra i reperti? Perché il metodo ha unito lo studio invernale alla pratica estiva? Cosa ha spinto l'istituto a pianificare già un nuovo viaggio??? In Breve Coinvolte quattro classi del liceo scientifico Fulcieri di Forlì con dieci docenti accompagnatori. Studio teorico invernale su Ara Pacis, Pantheon e Terme di Caracalla prima del viaggio. Percorso tra Piazza Navona, Palazzo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo Fulcieri: 96 studenti trasformano i monumenti di Roma in un’aula

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