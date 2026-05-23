Gli studenti del Liceo Fulcieri hanno partecipato a prove pratiche di rianimazione e uso del defibrillatore, superandole con successo. Durante l’addestramento, hanno acquisito competenze specifiche nel gestire situazioni di emergenza sanitaria. La scuola si è classificata tra le prime posizioni in un concorso dedicato alle competenze di primo soccorso. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori dell’evento.

? Domande chiave Come hanno superato le prove pratiche di rianimazione e defibrillazione?. Quali competenze specifiche hanno acquisito gli studenti durante l'addestramento specialistico?. Perché questo modello formativo può cambiare la sicurezza della città?. Chi sono i ragazzi che hanno rappresentato l'eccellenza del liceo?.? In Breve Formazione iniziata a ottobre 2025 con corso base della Croce Rossa al liceo.. Coordinatrice Camilla Fattorini ha gestito il percorso formativo per sei studenti selezionati.. L'assessora Paola Casara e la dirigente Susi Olivetti hanno partecipato alla premiazione.. L'Istituto Ruffilli di Forlì ha ottenuto un podio simile alle Olimpiadi di Piacenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, il Liceo Fulcieri sul podio: premiati i giovani soccorritori

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