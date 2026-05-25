Circa cinquanta studenti delle scuole di Morcone e Colle Sannita hanno decorato l’Aula Magna del liceo in un progetto durato due anni. La prima fase si è conclusa con l’inaugurazione, il 26 maggio, nella Sala delle Avanguardie. Il progetto coinvolge le classi nel miglioramento degli ambienti scolastici, attraverso attività artistiche e di sensibilizzazione al senso civico.

L’educazione passa anche attraverso la bellezza e la cura degli spazi comuni. Ne è un esempio virtuoso il Liceo Scientifico di Morcone, autentico punto di riferimento per il territorio, che ha da poco avviato una stimolante iniziativa capace di coniugare arte, didattica e senso civico. Il progetto “Decorazione Aula Magna” è un percorso artistico e formativo biennale che si appresta a vivere il suo primo importante traguardo: la fase iniziale si concluderà infatti martedì 26 maggio alle ore 19:00, con l’inaugurazione ufficiale presso la “Sala delle Avanguardie” dell’istituto. Un itinerario estetico destinato a espandersi, dato che il prossimo anno i lavori e l’estro creativo degli studenti si sposteranno nella sede del Liceo di Colle Sannita. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Morcone, arte e senso civico: gli studenti decorano l’Aula Magna del liceo

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