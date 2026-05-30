Un dipendente dell’Eav è stato licenziato dopo aver timbrato il cartellino per sé e per altri colleghi per tredici giorni consecutivi. Durante questo periodo, si faceva timbrare il badge dagli altri o timbrava per loro, in modo illecito. L’azienda ha definito la condotta come palesemente illecita. L’episodio è stato scoperto durante un controllo interno e ha portato alla sospensione del lavoratore.

Tempo di lettura: 2 minuti Per tredici giorni ha timbrato il cartellino anche di altri colleghi e lui stesso si faceva timbrare il suo dagli altri. L’Eav, una volta scoperto quanto avvenuto dal 4 al 20 giugno 2024, aveva licenziato il dipendente che però è stato reintegrato. Ora la Corte di appello di Napoli ha ribaltato la sentenza di primo grado ed accolto il ricorso di Eav: il dipendente verrà di nuovo licenziato. “Per tredici giorni dal 4 giugno al 20 giugno 2024, il dipendente beggiava per altri suoi colleghi e si faceva beggiare dagli stessi in una sorta di scambio di favori. Quindi le condotte improprie erano numerose ogni giorno per tredici giorni – si legge nella sentenza resa nota dall’Eav – Non vi è agli atti nessuna prova che tali condotte costituissero una prassi aziendale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Licenziato furbetto del cartellino all’Eav: “Condotta palesemente illecita”

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