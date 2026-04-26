Un lavoratore di Pescia potrebbe perdere il proprio impiego prima ancora che venga emessa una sentenza ufficiale nel suo procedimento giudiziario. La vicenda riguarda l’accusa di aver falsificato i cartellini di presenza, un comportamento che potrebbe portare al suo licenziamento immediato. La vicenda si svolge davanti alle autorità competenti, con l’azienda che ha già avviato le procedure di cessazione del rapporto di lavoro.

Pescia, 26 aprile 2026 – Rischia di essere licenziato prima che il tribunale emetta una sentenza l’operatore tecnico dell’ospedale di Pescia arrestato dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Firenze a causa del suo assenteismo dal posto di lavoro, reso più pesante dal fatto che andava comunque a timbrare il cartellino, dividendosi poi tra commissioni, bar e ristoranti. La legge Brunetta lo consente. L’uomo, un cinquantenne residente nelle vicinanze della città dei fiori, al momento agli arresti domiciliari, è accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio. https:www.lanazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ‘furbetto del cartellino’. Rischio licenziamento ancora prima del processo

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