Timbra il cartellino e se ne va | la Cassazione conferma licenziamento di un dipendente Eav

La Cassazione ha confermato il licenziamento di un dipendente della società di trasporto pubblico dopo che l’azienda aveva scoperto che il lavoratore aveva timbrato il cartellino e poi era andato via. Il dipendente era stato seguito da un’agenzia investigativa esterna, che aveva raccolto le prove della sua condotta. La decisione si basa sulla legittimità del licenziamento, ritenuta conforme alla normativa vigente.