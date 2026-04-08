Timbra il cartellino e se ne va | la Cassazione conferma licenziamento di un dipendente Eav

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha confermato il licenziamento di un dipendente della società di trasporto pubblico dopo che l’azienda aveva scoperto che il lavoratore aveva timbrato il cartellino e poi era andato via. Il dipendente era stato seguito da un’agenzia investigativa esterna, che aveva raccolto le prove della sua condotta. La decisione si basa sulla legittimità del licenziamento, ritenuta conforme alla normativa vigente.

Il lavoratore era stato "sorvegliato" da un'agenzia investigativa esterna: confermata la legittimità del licenziamento del dipendente EAV dalla Cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Assegno ordinario di invalidità, se lo richiede un dipendente pubblico rischia il licenziamento?L'ssegno ordinario di invalidità è riconosciuto solo a chi ha versato nell'ultimo quinquiennio almeno 3 anni di contributi nel fondo previdenziale...

Si allontanava per dedicarsi ad attività extra lavorative dopo aver timbrato: la Cassazione conferma il licenziamento del lavoratoreL'Ente Autonomo Volturno comunica l'esito del giudizio giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di...

Temi più discussi: La Sicilia dei corrotti. Denunciate tutto dice Schifani. Ok, ma a chi .... ?; Mattei: Il problema è solo uno ed è Lotito. Sarri però troppo schiavo delle sue idee…; ATP Marrakech 2026, semifinali: analisi e precedenti di Darderi-Trungelliti e Jodar-Carabelli; Carrarese-Spezia 3-1, le pagelle: Hasa brilla, Mateju e compagni affondano.

timbra il cartellino eTimbra il cartellino e se ne va: la Cassazione conferma licenziamento di un dipendente EavIl lavoratore era stato sorvegliato da un'agenzia investigativa esterna: confermata la legittimità del licenziamento del dipendente EAV dalla ... fanpage.it

timbra il cartellino eTimbra il cartellino e va via, la Cassazione dà ragione a Eav: licenziamento legittimoIl lavoratore (difeso dall'avvocato Severino Nappi) secondo quanto emerso dai controlli eseguiti da un'agenzia investigativa incaricata dall'Eav, dopo aver timbrato regolarmente il cartellino di ... lostrillone.tv

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.