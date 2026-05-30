Libero l’ex direttore Sechi licenziato con una PEC

L’ex direttore di Libero, Mario Sechi, è stato licenziato giovedì 28 maggio tramite una PEC. Il provvedimento è avvenuto senza incontri diretti con gli editori, che lo avevano assunto dall’8 settembre 2023. La comunicazione formale è stata inviata esclusivamente via posta elettronica certificata, senza altre modalità di contatto.

Il licenziamento in tronco di Mario Sechi dalla direzione del quotidiano Libero è avvenuto giovedì 28 maggio con una PEC, senza alcun contatto diretto con la famiglia Angelucci, gli editori che lo avevano assunto dall’8 settembre 2023. Una rottura che sembra l’esatto opposto della fortunata pubblicità di Aruba.it, quella dove tutti attendono la risposta ed arriva in quell’istante: «L’offerta è accettata, il contratto è firmato eh.. È una Pec!», e tutti esultano di gioia. Non ha sicuramente festeggiato invece il direttore uscente di Libero. La strada del licenziamento immediato via PEC è stata scelta dagli Angelucci perché di fatto fra editore e direttore da mesi non esisteva più alcun rapporto diretto e porterà probabilmente le parti in tribunale per definire l’importo della liquidazione. 🔗 Leggi su Open.online

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