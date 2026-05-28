Mario Sechi non è più direttore di Libero. Lo ha annunciato sui social, accusando Antonio Angelucci, editore e deputato della Lega, di averlo licenziato. Sechi ha aggiunto di essere stato messo sotto scorta nel periodo successivo alla sua uscita dal quotidiano. La vicenda riguarda la sua posizione alla guida del giornale e le conseguenti dichiarazioni pubbliche.

“ Angelucci mi ha licenziato “. A scriverlo sui social è Mario Sechi, fino a oggi direttore di Libero, uno dei quotidiani dell’editore e deputato della Lega Antonio Angelucci. Un licenziamento arrivato “nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco – insurrezionalisti ”, sottolinea Sechi su X. I motivi che stanno alla base della decisione non sono chiari. Fonti vicine a Libero definiscono “ strumentale ” la ricostruzione di Mario Sechi, osservando che la misura di protezione nei confronti di Sechi sarebbe stata disposta già da circa tre settimane e che, dunque, il richiamo fatto oggi alle minacce ricevute avrebbe il solo effetto di presentare la vicenda come una ritorsione personale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Sechi licenziato: non è più direttore di Libero. E attacca Angelucci: ‘Proprio quando sono finito sotto scorta’

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