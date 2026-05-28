Mario Sechi ha annunciato tramite Twitter di essere stato licenziato dalla guida di Libero, dove ha lavorato come direttore. Al suo posto torna alla direzione Alessandro Sallusti. Sechi ha scritto che oggi è stato l'ultimo numero a firma sua, segnando la fine della sua esperienza alla testata. La decisione si inserisce in una rottura tra Sechi e l'editore, con cui si era verificato un dissenso. La sostituzione di Sechi con Sallusti rappresenta un cambio di gestione alla guida del giornale.

È stato lo stesso Sechi ad annunciarlo con un tweet. Per Sallusti si tratta di un ritorno Mario Sechi è stato licenziato da direttore di Libero. È stato lui stesso a renderlo noto con un tweet: "Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mario Sechi licenziato da direttore di Libero, rottura con Angelucci, oggi firma l'ultimo numero, al suo posto torna Sallusti

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