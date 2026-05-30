I carri israeliani sono entrati a Nabatieh, nel sud del Libano, causando tensioni e mettendo in discussione la tregua in corso. L'uso di bulldozer da parte delle forze israeliane ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità del cessate il fuoco. L’avanzata oltre il fiume Litani ha interrotto temporaneamente i negoziati condotti dagli Stati Uniti, che miravano a trovare una soluzione diplomatica. Nessuna delle parti ha comunicato dettagli sui prossimi passi ufficiali.

? Punti chiave Come influisce l'uso dei bulldozer sulla possibilità di una tregua?. Perché l'avanzata oltre il fiume Litani blocca i negoziati americani?. Chi pagherà il costo dell'occupazione sistematica delle città libanesi?. Quali nuovi confini sta cercando di tracciare l'esercito israeliano?.? In Breve Unicef segnala 77 bambini tra morti e feriti dall'inizio dell'invasione.. L'esercito ordina l'evacuazione verso nord per residenti di Marwaniyah, Lubya e Meidoun.. Il vicesegretario Elbridge Colby riferisce colloqui costruttivi tra funzionari militari.. Le truppe occupano località a nord del Litani come Zawtar al-Sharqiyah e Shqif Arnoun.. I carri armati israeliani raggiungono Nabatieh a 60 chilometri da Beirut: l’avanzata nel Sud del Libano mette in crisi i negoziati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, i carri israeliani a Nabatieh: l’avanzata mette in crisi la tregua

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Libano, Israele bombarda Beirut. Panico e decine di morti in strada

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